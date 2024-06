Ciak si gira, set televisivo in città

Vicenza ancora una volta farà da set per una serie televisiva. La troupe di Banijay Studios Italy sarà in città lunedì 17 giugno per le riprese della fiction tratta dal bestseller di Alessia Gazzola “Questione di Costanza”. La serie, interamente ambientata in Veneto, andrà in onda su un canale nazionale. Le riprese interesseranno piazza Duomo e le vie limitrofe, dove sarà interdetta la sosta negli stalli riservati ai residenti.

«Vicenza, con il suo centro storico, le bellezze architettoniche e i luoghi di cultura, si conferma una città attrattiva e di grande interesse – sottolinea l'assessore alla cultura, al turismo e all'attrattività della città Ilaria Fantin -. Ospitare le riprese di una serie televisiva che sarà trasmessa su una rete nazionale rappresenta un’occasione di valorizzazione turistica del nostro territorio per far conoscere sempre più Vicenza al grande pubblico».

Per consentire i ciak della serie televisiva, dalle 8 alle 19 di lunedì 17 giugno i residenti non potranno parcheggiare negli stalli di sosta in piazza del Duomo, in piazzetta del Duomo, in contra’ Garibaldi, nel tratto tra contra' Fontana e piazza del Duomo, in contra’ Vescovado, Cannetti, Pasini, Sant’Antonio, Lampertico e in via Battisti. Per i residenti del Settore 5 sarà consentita la sosta in contra’ Garibaldi, nel lato opposto all'ex Palazzo delle Poste.