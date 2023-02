Anche nel 2023 Vicenza riconosciuta come Comune Plastic Free

Anche quest’anno Vicenza riceverà il premio di Comune Plastic Free. L’associazione, impegnata in attività di volontariato volte alla lotta contro la plastica e al suo abbandono, ha convocato infatti i 68 Comuni, valutati tra oltre 360, che si sono distinti per il loro impegno verso l’ambiente alla premiazione in programma sabato 11 marzo al palazzo Re Enzo di Bologna.

“Nel 2022 – spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto, che parteciperà alla premiazione insieme ad una rappresentanza dell’ufficio ambiente - Vicenza aveva ottenuto non solo il premio di Comune Plastic Free ma anche il livello massimo di virtuosità, un riconoscimento dato solo a quattro delle 49 amministrazioni premiate dall’associazione. La convocazione alla cerimonia 2023 è un’ulteriore soddisfazione nonchè il frutto delle molteplici iniziative di cleanup nei quartieri realizzate anche nell’anno trascorso, principalmente in occasione delle domeniche di formazione ecologica, e promosse da Roberto Longo, instancabile responsabile di Plastic Free Vicenza, che ogni volta riesce a richiamare numerosi volontari. Si tratta di una decina di eventi che hanno portato alla raccolta di ben 2 tonnellate e mezzo di rifiuti abbandonati”.

La collaborazione tra Comune e Plastic Free nasce nel 2021 con un protocollo d’intesa poi rinnovato nel 2022. Oltre alle attività di pulizia del territorio da plastica e mozziconi di sigaretta, Plastic Free promuove iniziative di sensibilizzazione ed educazione civica con bambini e ragazzi e varie realtà del territorio.

I 68 Comuni convocati alla premiazione dell’11 marzo sono stati valutati in base a cinque criteri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con l’associazione Plastic Free, gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose dell’ente.