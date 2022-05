Multa di 10mila euro per il Lecce: il giudice attenua la responsabilità oggettiva

Il giudice sportivo Germana Panzironi ha comminato una multa di 10mila euro all'Us Lecce per il lancio del petardo e di un fumogeno da parte dei propri sostenitori subito dopo il gol di Strefezza per il momentaneo vantaggio dei giallorossi a Vicenza. Si tratta della sanzione minima prevista e questo, è spiegato nel dispositivo, "in ragione della collaborazione fornita dalla società salentina per prevenire fatti violenti e discriminatori (comma b, articolo 29 Codice di Giustizia sportiva)".

L'esplosione del primo aveva portato alla sostituzione del portiere dei veneti, Contini: l'estremo difensore si era accasciato al suolo lamentando uno stordimento tale da impedirgli di riprendere il gioco. La diagnosi in ospedale è stata quella di trauma barico (da spostamento d'aria) e successivi controlli avevano escluso ogni tipo di complicazione.