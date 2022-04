Vicenza-Lecce, la curva sud "avverte" i tifosi salentini: "Attenti a non capitare in un settore che non vi spetta"

I padroni di casa si aggrappano all'ultima speranza playout per evitare la retrocessione, gli ospiti, invece, vorrebbero festeggiare con una vittoria la promozione in serie A. Sarà una partita a dir poco cruciale, quella di sabato al Menti tra il Vicenza e il Lecce, con le rispettive tifoserie già in fermento. La società Lr Vicenza, al grido di "Spingiamo tutti insieme i colori biancorossi!", ha deciso di applicare una speciale tariffa, valida solo in prevendita, rispetto al prezzo dei tagliandi applicato abitualmente.

Una promozione attivata non per tutti. Solo i possessori di LR Vicenza Card possono infatti usufruire dei prezzi speciali di 5 euro per la tribuna, 3 euro per i distinti e 1 euro per la curva sud. Nessun dubbio che lo stadio sarà pieno di vicentini, pronti a un tifo particolarmente agguerrito. Lo conferma un post su Facebook della "Curva sud Vicenza", la quale avverte i salentini: "Se qualche tifoso avversario azzarderà presenza in un settore che non gli spetta...buona fortuna!".

La chiamata verso tutti i biancorossi è chiara: "Sabato sarà l'ultima partita in casa della stagione e non ci importa che sia A, B o C, perché il Menti è il nostro tempio e noi lo vogliamo riempire! Nonostante un campionato terribile, abbiamo dimostrato un attaccamento a questi colori che fa invidia a realtà della massima serie, per cui non molliamo proprio adesso. Curva, Distinti, Tribuna, chi non l'ha ancora fatto prenda il posto così coloreremo questo stadio di bianco e rosso. Deve essere una bolgia"!.

Sarà quindi un Menti da tutto esaurito, nel quale non mancherà anche una forte rappresentanza dei supporter leccesi. La prevendita dei biglietti per gli ospiti è partita ieri mattina e, nel giro di pochissimo, la piattaforma su TicketOne segnava già il "sold out" per la Curva Nord Ospiti. Sono circa 1300 i salentini previsti per ora allo stadio, molti dei quali sono riusciti ad acquistare tagliandi in distinti e tribune, ma non è detto che altri se ne possano aggiungere. È attesa in queste ore la riunione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) e dell’Osservatorio in questura a Vicenza per eventuali decisioni sull'ordine pubblico che potrebbero riguardare l'arrivo dei supporter giallorossi.