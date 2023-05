Vicenza è un città per le bici? Ecco a che punto siamo secondo il dossier di Velocittà

Un corposo dossier di più di 40 pagine sullo stato della viabilità delle biciclette a Vicenza. Accanto a questo documento, un altro di 20 pagine con le proposte per risolvere i problemi della ciclabilità entro il 2028. È quanto hanno elaborato un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle 15 associazioni promotrici del progetto "veloCittà" e volontari. Il progetto "Vicenza 2028" sarà illustrato ai candidati sindaco questa sera all'Auditorium dei Carmini.

Come descritto dal dossier, a Vicenza esistano 65.7 chilometri di piste ciclabili che hanno avuto i maggiori interventi nei primi anni 2000 e poi nel 2010, calando successivamente. "Percorrendole, si ha spesso la percezione di essere abbandonati in percorsi che finiscono nel nulla, scollegati, talvolta insicuri oppure privi di manutenzione adeguata", si legge nel documento. Dall’analisi svolta su 15 piste ciclabili cittadine si sono riscontrati 286 punti critici (in media, uno ogni 135 metri lineari). in relazione, ad esempio, al cattivo stato dell’asfalto, alla mancanza di segnaletica orizzontale in corrispondenza di incroci o passi carrai, alla presenza di archetti nel mezzo delle piste, alla scarsa accessibilità e mancanza di connettività tra i vari percorsi ciclabili. Eppure le analisi effettuate dal gruppo di lavoro stimano che ogni giorno transitano dai contatori posti su tre strade cittadine (Mercato Nuovo, Viale della Pace e Riviera Berica) tra le 1,500 e 2,500 persone in bicicletta.

IL DOSSIER CON I PUNTI CRITICI

Per quanto riguarda le scuole, un’indagine sulla mobilità scolastica compiuta da veloCittà nella primavera del 2022 evidenzia che l'uso della bici è molto ridotto tra gli studenti, ma non le loro aspettative. Soprattutto tra chi abita entro un raggio di 5 km dalla scuola, la bicicletta gode di grande gradimento (il 30% degli studenti vorrebbe andare in bici mentre in realtà la utilizza il 13%). "La mobilità urbana sarebbe molto più leggera se questi desideri degli studenti potessero essere realizzati", spiega il dossier.

Il focus sui furti di bici indica poi che il reato continua a essere una piaga che colpisce gli utenti delle due ruote e un deterrente nei confronti del suo uso quotidiano. Il numero di denunce di furto alla Polizia Locale è significativamente diminuito nel corso degli ultimi dieci anni: a partire dal 2017 ci sono circa 150 denunce all’anno mentre erano stabilmente sopra quota 300 negli anni precedenti. Infine, per il tasto tragico degli incidenti stradali, il dossier rivela che nel corso degli ultimi 12 anni, a parte l’anno della pandemia, gli incidenti stradali a Vicenza non sono purtroppo diminuiti. Non solo in termini di incidenti, ma purtroppo anche in termini di feriti e decessi. In media, ci sono più di 500 feriti all’anno: in una città come Vicenza questo significa che ogni 200 persone residenti, ogni anno una di esse rimane vittima di un incidente stradale. Inoltre, per ciascun anno dell’intero periodo sotto esame, nel comune di Vicenza si sono registrati in media 6 decessi per incidente stradale, di cui il 41% mentre viaggiavano in auto ed esattamente la stessa percentuale mentre erano in bicicletta o camminavano a piedi.

IL PROGETTO CON LE PROPOSTE

A partire da queste considerazioni, veloCittà ha strutturato in 4 pilastri fondamentali (Infrastrutture, Servizi, Comunicazione/Partecipazione/Incentivi e Strumenti di Implementazione) una serie di interventi a basso costo, individuando undici aree di intervento per cominciare a cambiare la mobilità cittadina in un senso più sostenibile e multimodale, con la bicicletta come punto focale. Tra i punti, introdurre le corsie ciclabili in almeno il 40% delle strade comunali, istituire il limite di velocità a 30km/h in almeno il 65% delle strade comunali e istituire le strade a doppio senso ciclabile in almeno l’80% delle strade attualmente a senso unico. E ancora, "Installare e utilizzare regolarmente almeno 10 dissuasori di velocità, ricostituire il nucleo educazione stradale in seno alla polizia locale e organizzare almeno 50 interventi di educazione stradale per anno e/o raggiungere almeno 2,000 persone per anno". L'obbiettivo, in sintesi è di sviluppare entro il 2024 un "Progetto Vicenza Bici 2028 articolato, adeguatamente dotato di risorse e con scadenze precise.