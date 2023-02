Alta velocità in zona est, Rucco: "Necessità soluzione in galleria, anche in zona Settecà”

È proseguito sabato mattina il percorso d'informazione e ascolto proposto dal Comune di Vicenza sulle ipotesi progettuali del futuro passaggio dell’Alta Velocità Alta Capacità ferroviaria della zona est di Vicenza. Dalle 10, l’amministrazione comunale, con il sindaco Francesco Rucco e il vicesindaco con delega ai trasporti Matteo Celebron, si sono dati appuntamento nei pressi della chiesa del quartiere della Stanga insieme ai tecnici di Rfi e Italfer. All’incontro hanno partecipato una cinquantina di residenti della zona che hanno chiesto informazioni a 360 gradi sulle ipotesi progettuali proposte dalla società ferroviaria, ricevendo puntuale risposta dai tecnici e l’impegno del sindaco a recepire e portare avanti tutte le loro istanze.



“Stiamo proseguendo con impegno gli incontri per favorire la partecipazione attiva della cittadinanza - dichiara il- con l’obiettivo di coinvolgerla nell’elaborazione e nella costruzione del progetto per il terzo lotto con i tecnici di Rfi e Italfer. Oggi abbiamo voluto ascoltare i cittadini per sentire le loro esigenze direttamente sul posto. Ho ribadito ai rappresentanti di Rfi, come già ho fatto in altre occasioni, la necessità di andare avanti sul tema della galleria. Questa mattina era comunque necessario parlare anche delle due soluzioni in superficie, tenendo presente che alla fine questo percorso si concluderà in sala Bernarda, dove il consiglio comunale si esprimerà definitivamente. Ribadisco di aver portato al tavolo dei progettisti la necessità di un’alternativa in galleria, volontà che oggi è emersa chiara anche da parte dei cittadini che mi hanno chiesto d'insistere su questa soluzione, anche per quanto riguarda la parte in uscita di Vicenza in zona Settecà”.