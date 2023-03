Viale Sant’Agostino, via Santa Bertilla e via Cialdini: modifiche alla circolazione

Da lunedì 13 marzo sono previste modifiche alla circolazione per interventi di asfaltatura in viale Sant’Agostino e a via Santa Bertilla e per la messa in sicurezza di un tratto di via Cialdini.

“Proseguiamo con i lavori previsti dal piano strade per la riqualificazione della rete viaria cittadina – spiegano il sindaco e l’assessore alle infrastrutture –, uno dei temi prioritari di mandato. Obiettivo: migliorare la sicurezza delle strade cittadine dando risposta alle segnalazioni arrivate dai residenti”.

Viale Sant’ Agostino

Da lunedì 13 a venerdì 24 marzo, salvo condizioni meteo avverse, verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di viale Sant’Agostino, nel tratto compreso tra il confine comunale e viale della Tecnica.

Nel dettaglio, sarà eseguito un intervento di fresatura dell'intera sovrastruttura stradale per circa 10 centimetri di profondità con il ripristino degli strati di Binder e tappeto d'usura a seguito degli scavi eseguiti recentemente da Viacqua S.p.a. per la posa di nuove condutture.

Per consentire l'esecuzione di lavori, che ammontano a 70 mila euro, sarà necessario istituire il senso unico alternato regolato da movieri.

Sono previsti spostamenti temporanei delle fermate del servizio di trasporto pubblico locale, in base all'avanzamento del cantiere. Per informazioni sulle linee dei bus è possibile consultare il sito di Svt www.svt.vi.it.

Via Santa Bertilla

Lunedì 13 marzo prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Santa Bertilla, nel tratto compreso tra via Giovanni da Pedemuro e via Pizzocaro.

Il progetto, in attuazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) prevede la completa demolizione e ricostruzione del marciapiede sul lato sud della strada, profondamente dissestato, e la realizzazione di uno scivolo in corrispondenza dell'attraversamento pedonale posto davanti alla chiesa di Sant’Andrea.

I lavori, della durata di circa due settimane, saranno completati con la posa di segnaletica tattile al fine di facilitare l'attraversamento della strada anche per le persone non vedenti.

Successivamente il cantiere si sposterà in viale Astichello-via Ragazzi del '99 e Ponte degli Angeli-largo Goethe.

L'intervento ha un costo complessivo di 100 mila euro.

Via Cialdini

Da lunedì 13 marzo inizieranno i lavori per la messa in sicurezza di via Cialdini, nel tratto compreso tra i civici 40 e 70 di via Casarsa, per un’estensione di circa 135 metri.

L’intervento consentirà di migliorare la sicurezza della strada attualmente caratterizzata da fessurazioni, buche e cedimenti.

L'opera di sostegno prevede la realizzazione di tiranti immersi nella scarpata e di un cordolo in calcestruzzo armato posizionato lato valle al fine di impedire il cedimento della strada. L’intervento comporta la realizzazione di una nuova soletta in calcestruzzo, ove demolita, e il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido.

Durante i lavori, che si protrarranno per 120 giorni, sarà istituito il divieto di transito sia per veicoli sia per i pedoni nel tratto interessato.

L'intervento, del costo complessivo di 200 mila euro, è interamente finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).