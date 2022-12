Viale Sant’Agostino, entro la primavera al via i lavori di asfaltatura per 70 mila euro

Con un investimento di 70 mila euro saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria di viale Sant’Agostino, a Vicenza, nel tratto compreso tra viale della Tecnica e via Breganzola. Gli interventi sono stati progettati dal servizio Infrastrutture e gestione urbana del Comune e verranno coordinati con Viacqua Spa nell'ambito dei lavori, già realizzati, di posa della nuova fognatura.

Questa mattina la giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di asfaltatura che prenderà il via presumibilmente entro la primavera 2023, in base all'andamento stagionale e alle temperature. I lavori si protrarranno per dieci giorni circa.

«Un intervento necessario per mettere in sicurezza il transito veicolare, considerato lo stato di ammaloramento della pavimentazione stradale – spiega l’assessore alle infrastrutture di Vicenza Mattia Ierardi –. Andiamo ad intervenire sulla corsia di marcia opposta a quella su cui lo scorso anno Viacqua ha posato nuove condotte fognarie, visto che è trascorso il tempo necessario all’assestamento del materiale di riempimento degli scavi e che, come prescritto dal disciplinare, l’azienda ora deve provvedere alla stesura di un nuovo tappeto d’usura».

Nel tratto di viale interessato dai lavori, pari a 600 metri lineari, saranno, inoltre, messi in quota i chiusini esistenti e tracciata la segnaletica orizzontale.