Viale Risorgimento, conclusa la prima fase dei lavori di ripristino del muro

Il Comune di Vicenza comunica che stanno proseguendo i lavori di ripristino del muro di sostegno in viale Risorgimento e del relativo marciapiede. L’intervento, che vede un investimento di 125 mila euro, consentirà di rifare completamente il tratto di muro, riqualificando la struttura e l’area circostante.

“Era una situazione irrisolta da troppi anni – precisa l’assessore alle infrastrutture – alla quale questa amministrazione ha voluto dare una risposta concreta ed efficace sia per la sicurezza dell'area sia per restituire decoro ad una strada tra le più frequentate da cittadini e turisti. Sempre in viale Risorgimento sarà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria dei giunti stradali e della pavimentazione".

Il cantiere del muro è partito lo scorso 18 luglio. Durante la prima fase dei lavori, che si è conclusa nei giorni scorsi, è stato messo in sicurezza il terreno a monte con una nuova palificata in calcestruzzo e tiranti, e demolito il vecchio muro. E' già stata preparata la fondazione del nuovo muro, che verrà realizzato, a partire da metà settembre, con i sassi recuperati dall'esistente. Ai primi di settembre si provvederà alle prove di collaudo sui tiranti. Ad oggi il cantiere in strada è stato arretrato per consentire transiti agevoli e verrà poi ricostituito alla ripresa delle lavorazioni, con un puntuale restringimento della carreggiata.

Per una riqualificazione e messa in sicurezza completa dell'area, sarà rifatto anche il marciapiede in corrispondenza del muro.