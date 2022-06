Modifiche alla viabilità: per il “Riviera Folk Festival”

In occasione del Riviera Folk Festival, in programma dal 9 al 12 giugno a Santa Croce Bigolina, nel parco di via Turati, saranno attuate alcune modifiche alla circolazione. In particolare, dalle 18 di domani, mercoledì 8 giugno, alle 18 di lunedì 13 saranno chiuse al transito via Orlando, nel tratto compreso tra via Turati e via Salvemini, e il piazzale di via Salvemini.

I veicoli transitanti da via Gramsci avranno l’obbligo di svoltare a destra in via Turati, mentre quelli provenienti da via Turati svolteranno a sinistra in via Gramsci.

La linea del trasporto pubblico locale che passa per via Orlando subirà una temporanea deviazione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Svt.

Giovedì 9 giugno prenderanno il via i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale di via Calvi, nel quartiere di San Pio X. Per consentire l’esecuzione dell’intervento a cura di Amcps, dal 9 giugno all’1 luglio sarà chiuso al transito il tratto di strada all’incrocio con via Piazzetta.

Dal 9 giugno prenderanno il via anche i lavori di scavo per la posa di nuove infrastrutture in strada Sant’Antonino.

Durante l’intervento, eseguito dalla ditta Sirti Spa per conto di Telecom Italia Spa, sarà necessario il restringimento della carreggiata dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 17. Saranno possibili rallentamenti. I lavori si protrarranno per cinque giorni