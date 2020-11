La via romea germanica è rotta di interesse culturale europeo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

La Via Romea Germanica, itinerario di pellegrinaggio internazionale di 2200 km utilizzato fin dal medioevo, da Stade (prossima al Mare del Nord - Germania) a Roma, attraversando una trentina di comuni del Veneto delle province di Vicenza, Padova e Rovigo, ha recentemente ottenuto la certificazione di “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”.

Per la provincia di Vicenza sono interessati i comuni di Enego, Valbrenta (con Cismon, Valstagna, San Nazario, Campolongo), Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Cartigliano, Tezze sul Brenta e Pozzoleone, con tappe a Cismon e Bassano.

Massimo riconoscimento concesso dal Governing Board del Consiglio d'Europa, in precedenza già assegnato al Cammino di Santiago e alla Via Francigena. Una opportunità straordinaria dal punto di vista culturale, turistico ed economico per i territori e i comuni attraversati.