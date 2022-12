Il benvenuto della giunta Rucco a monsignor Brugnotto

Lunedì mattina il sindaco Francesco Rucco ha incontrato nella sala degli Stucchi a Palazzo Trissino, il vescovo Giuliano. Erano presenti anche alcuni rappresentanti della giunta e dei dirigenti comunali, il direttore generale Luca Milani e il segretario generale Stefania Di Cindio.

Nel corso dell’incontro di benvenuto è stato donato a monsignor Giuliano Brugnotto il volume fotografico sui paesaggi del territorio "Vicenza. Un patrimonio incantevole" del fotografo vicentino Tranquillo Cortana.

“Siamo felici che la prima visita del vescovo Giuliano, dopo la cerimonia di ieri con la quale ha assunto la guida della comunità, sia all’amministrazione comunale – ha commentato il sindaco Francesco Rucco – La squadra oggi presente per accogliere monsignor Brugnotto, costituita dalla giunta e dai tecnici comunali, sta lavorando molto con la diocesi, soprattutto per far fronte alla crisi economica e sociale che, in particolar modo dopo la pandemia, sta colpendo sempre più famiglie. Basti pensare all’aumento registrato negli ultimi anni dei senza dimora, al quale abbiamo fatto fronte con strutture di accoglienza adeguate, come l’albergo cittadino a San Marco grazie alla fondamentale collaborazione della diocesi, e la struttura di via Giordano per l’emergenza freddo. Un importante lavoro di squadra che siamo sicuri verrà portato avanti”.