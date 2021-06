Veneto in zona bianca, cosa si può fare e cosa no

Le domande più frequenti

Posso consumare al banco nei bar?

Sì, consumazione al banco è consentita dal 1° giugno. Ma attenzione ad assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro.

C’è un limite alle persone che possono entrare nel bar?

Se non ci sono posti a sedere deve essere consentito l’ingresso a un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo che sia assicurato il distanziamento di 1 metro.

I Centri commerciali sono aperti nel fine settimana?

Sì, i Centri commerciali sono stati riaperti nei fine settimana dal 22 maggio 2021, anche in zona gialla. Le riaperture hanno interessato gli esercizi commerciali all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture

Possono riaprire i centri ricreativi, sociali e culturali?

Sì, è previsto che in zona bianca possano restare aperti centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

In zona bianca resta in vigore il coprifuoco?

No, il coprifuoco non è in vigore in fascia bianca, quindi si può liberamente circolare.

C’è ancora il rispetto del distanziamento?

Sì, resta in vigore l’obbligo di distanziamento interpersonale, vietati tutti gli assembramenti.

Devo portare ancora la mascherina?

Sì, anche in zona bianca resta l’obbligo di usare la mascherina. All’aperto quando non si può mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici. Non hanno l’obbligo di indossare le mascherine i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Anche chi svolge attività sportiva può non usare la mascherina.

E’ obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

No. Possono essere utilizzate anche le mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo siano adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Quali sono le regole per mangiare al ristorante?

É necessario adottare misure per evitare assembramenti al di fuori del locale. Viene raccomandato l’accesso tramite prenotazione, ma è consentito anche senza, se gli spazi lo consentono. I tavoli devono essere disposti garantendo ai clienti una distanza di almeno un metro. I clienti devono indossare la mascherina, tranne quando bevono o mangiano. Il personale deve indossare sempre la mascherina. Deve essere favorita la consultazione di menù online o plastificati (e quindi disinfettabili dopo l’uso) o cartacei a perdere. Al termine di ogni servizio devono essere pulite e disinfettate tutte le superfici. Resta l’obbligo di esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti nei locali.

I tavoli devono essere di quante persone?

In zona bianca scompare il limite per i tavoli all'aperto, mentre resta, il limite di 6 commensali non conviventi al chiuso.

I ristoranti hanno limiti di orario?

In zona bianca no.

É consentito l’asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio?

Sono consentite senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Posso organizzare una festa?

Sì, si possono organizzare feste nei locali, ma l’ingresso è consentito a un numero limitato di ospiti, calcolato in base allo spazio del locale. Il buffet è consentito solo se a somministrarlo è il personale. Gli invitati non possono servirsi da soli o toccare quanto esposto, a meno che il buffet sia organizzato con monoporzioni. Resta l’obbligo del distanziamento e di utilizzo della mascherina quando non si sta mangiando o bevendo. Il personale deve indossare sempre la mascherina.

Ci sono regole particolari per i buffet dei matrimoni?

Gli ospiti di un banchetto di nozze dovranno avere il green pass. Il buffet è consentito solo se a somministrarlo è il personale. I clienti o gli ospiti di un banchetto non possono servirsi da soli o toccare quanto esposto. Possono servirsi da soli solo ai buffet con monoporzioni. Resta l’obbligo del distanziamento di almeno un metro e di utilizzo della mascherina quando non si sta mangiando o bevendo. Il personale deve indossare sempre la mascherina.

Ci sono regole per la musica dal vivo?

Se al rinfresco c'è la musica dal vivo, i gruppi dovranno essere ad almeno tre metri di distanza dal pubblico.

Quando è obbligatorio il green pass?

E’ obbligatorio per partecipare a feste e banchetti dopo matrimoni, comunioni, cresime. Può averlo chi ha il certificato di vaccinazione. Due dosi di Pfizer, Moderna o Astrazeneca o con una dose di J&J. Chi è stato vaccinato da almeno 15 giorni con la prima dose di Pfizer, Moderna o Astrazeneca. Oppure chi è guarito dal Covid-19 o si è sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti con esito negativo.

Chi rilascia il green pass?

Per chi è stato vaccinato la certificazione è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione. Per i guariti dal Covid la certificazione è rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, oppure, dai medici di base o pediatri. Il risultato negativo del tampone viene attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. Per chi ha fatto le due dosi o chi è stato vaccinato da almeno 15 giorni ma non è in possesso del green pass lo può chiedere direttamentea: richiestacertificatovaccinale@ aulss2.veneto.it (… oppure aulss1, 3, 4...).

Posso andare in discoteca?

Sì, in zona bianca, per cenare, bere o ascoltare musica, ma è vietato ballare.