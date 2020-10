Veneto radio, rigorosamente in dialetto

Da un'idea dello scledense Paolo Zambon nasce Veneto radio, un progetto interamente in lingua veneta.

Veneto radio è partita il 1° ottobre ed è fruibile dal sito www.venetoradio.it o da app. Il palinsensto è ancora work in progress ma la verve e la passione per la musica di Luca Zambon, Fabio Soni e Paolo Zambo fanno di questa radio un fiore all'occhiello per chi è fortemente legato alle proprie origini venete. L'obiettivo è quello di salvaguardare e diffondere la lingua veneta.

La famiglia di Veneto radio è propensa ad accogliere nuovi membri: dj, speaker, band.