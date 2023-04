Valanga in Norvegia, si attende il rientro della salma di Pietro De Bernardini: lutto cittadino a Isola

Per una setttimana la sua vita è stata appesa ad un filo ma la speranza di rivederlo a Isola Vicentina, stretto tra le braccia dei famigliari era sempre accesa. Speranze che si sono spente nei giorni scorsi quando dall'ospedale di Tromso, è arrivata la triste notizia: Pietro De Bernardini, lo studente di 25 anni di isola Vicentina, travolto da una valanga in Norvegia il 31 marzo scorso è morto.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto quanti l'avevano conosciuto. La salma del ragazzo non ha ancora fatto ritorno a casa, si attende il nulla osta, anche se c’è la possibilità che l’autorità giudiziaria novegese decida di eseguire l’autopsia sul corpo.

Nell'attesa, il primo cittadino di Isola Vicentina Francesco Gonzo ha fatto sapere che nel giorno in cui si terranno i funerali del giovane, la Giunta ha deciso di proclamare il lutto cittadino e un momento di cordoglio comunitario per far sentire la vicinanza anche in questo modo.

Pietro De Bernardini è la seconda vittima vicentina del'incidente avvenuto in Norvegia. Una terza persona, Andrea Basso la guida alpina ferita a seguito della valanga è ora ricoverata all'ospedale San Bortolo di Vicenza.