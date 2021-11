Covid, terza dose vaccino: boom di prenotazioni in Veneto

Dopo l’apertura delle prenotazioni per la terza dose di vaccini anti Covid anche per gli over 40, le adesioni in Veneto hanno subìto un significativo aumento». È quanto comunica Regione Veneto in una breve nota. Nella giornata di ieri, venerdì 19 novembre, lo stesso presidente Luca Zaia aveva formalmente annunciato il "via" alle prenotazioni per gli over quarantenni, sottolineando come la possibilità di prenotarsi sia garantita a tutti e spetterà poi al sistema informatico fornire direttamente le prime date utili considerando i sei mesi di distanza dall'ultima somministrazione. L'apertura agli over 40 ha provocato un boom di prenotazioni: ben dieci volte tanto rispetto a prima, con oltre 100 mila persone solo ieri che hanno confermato il richiamo.

A tal riguardo, sempre Regione Veneto ha divulgato due tabelle: la prima è riferita all’andamento delle ore 18 di ieri, venerdì 19 novembre:

PRENOTAZIONE TERZA DOSE VENERDì 19 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 18

La seconda tabella si riferisce invece alle ore 24 sempre di venerdì 19 novembre 2021:

PRENOTAZIONE TERZA DOSE VENERDì 19 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 24

Per i cittadini di Vicenza e provincia che volessero prenotarsi per la cosiddetta "terza dose" di vaccino anti Covid, ovvero la dose di richiamo, è come sempre possibile accedere al portale a questo link per la Ulss 8 Berica e a questo per la Ulss 7 Pedemontana