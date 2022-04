Vaccino anti-Covid, le Ulss vicentine aprono alla quarta dose

L’Ulss 7 Pedemontana ha avviato a tutti i cittadini over 80 la possibilità di prenotare la quarta dose dose di vaccino anti-Covid, che ha la funzione di “richiamo” (seconda dose booster) con l’obiettivo di mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria. Anche per i sessantenni fragili, la seconda dose “booster” può essere somministrata tramite prenotazione sul portale www.ulss7.veneto.it o con accesso diretto negli orari di apertura dei Centri Vaccinali di Bassano del Grappa (ex Eurobrico) e Schio (ex Lanificio Conte).

Per la quarta dose di vaccino o seconda dose di richiamo, è indicato l’utilizzo del vaccino mRNA nei dosaggi autorizzati per la dose booster purchè sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo. Al momento, la somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) non è indicata per i soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS- Co V- 2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.

«Iniziamo da subito la vaccinazione con la quarta dose a tutti i cittadini over 80 ed ai pazienti fragili over 60 - sottolinea il direttore generale Carlo Bramezza - con l’intento di offrire da subito a questa fascia di popolazione la possibilità di tutelarsi ulteriormente contro il virus, mantenendo il più possibile elevato il proprio livello di anticorpi e quindi di protezione. In questo modo, con la quarta dose consentiremo di mantenere l’immunità della popolazione ad alti livelli. L’invito è quindi quello di provvedere da subito alla prenotazione della vaccinazione, soprattutto nelle fasce d’età indicate”.

Anche l'Ulss 8 Berica, apre da domani, 14 aprile, le prime somministrazioni, nelle strutture residenziali per anziani e nei Centri di Vaccinazione di Popolazione di Torri di Quartesolo, Arzignano, Noventa Vicentina e Valdagno, anche senza prenotazione

Complessivamente sono circa 36 mila gli aventi diritto residenti nel territorio dell’Ulss 8 Berica, ai quali il direttore generale Maria Giuseppina Bonavina rivolge un invito: «Siamo ormai tornati ad una vita senza restrizioni ed è giusto che sia così, ma questo non deve indurre un senso di falsa sicurezza: il virus continua a circolare e rappresenta ancora un pericolo per la salute della popolazione, in particolare per gli anziani e i soggetti più fragili. Il ritorno alla relativa “normalità” che stiamo vivendo è possibile proprio grazie alla protezione garantita dal vaccino alla stragrande maggioranza della popolazione, e per questo motivo è fondamentale continuare a mantenere un elevato livello di protezione. Tanto più che questa quarta dose è riservata a chi per primo aveva ricevuto la precedente dose booster, rispetto alla quale sono ormai passati diversi mesi. Avevamo previsto che anche la vaccinazione anti-Covid sarebbe diventata un’attività routinaria, con la necessità di periodici richiami, proprio come altre vaccinazioni. La quarta dose va appunto intesa in questo senso».

Per agevolare l’adesione, sarà possibile ricevere la quarta dose anche senza prenotazione, dunque presentandosi direttamente nei Centri di Vaccinazione a Torri di Quartesolo, Arzignano, Noventa Vicentina e Valdagno (secondo gli orari di apertura pubblicati sul sito Internet dell’Ulss 8 Berica), anche se come sempre la prenotazione rimane consigliata per evitare attese e possibili assembramenti.