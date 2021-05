Vaccinazione insegnanti, seconde dosi anticipate

Inizierà un po’ prima del previsto, già da sabato 8 maggio anziché dal 24 maggio, la somministrazione delle seconde dosi di vaccino anti-Covid per gli insegnanti. Lo comunica l'Ulss 8 di Vicenza che specifica: "Nel fissare gli appuntamenti per il richiamo, l’ULSS 8 Berica aveva infatti ritenuto prudenzialmente di considerare qualche giorno in più rispetto al tempo minimo previsto, al fine di garantirsi una maggiore certezza circa la disponibilità delle fiale per le seconde dosi".

Il livello delle scorte già raggiunto consente tuttavia di accorciare l’attesa inizialmente prevista: questo permetterà di completare in anticipo la messa in sicurezza di questa categoria e allo stesso tempo di non interferire con l’impegno di molti insegnanti per gli esami di fine anno scolastico.

Tutti gli insegnanti che hanno ricevuto la prima dose - circa 13 mila nell’ULSS 8 Berica - saranno convocati per il richiamo tramite e-mail o SMS, con l’indicazione del nuovo giorno e orario per la vaccinazione. Secondo le direttive del Ministero della Salute e degli organismi tecnici nazionali ed europei, la seconda dose sarà somministrata con il medesimo vaccino utilizzato per la prima, dunque con il siero di AstraZeneca.

Nella ridefinizione dell’agenda, saranno comunque rispettate le indicazioni della scheda tecnica sull’utilizzo del vaccino, che indica una distanza di almeno 63 giorni dalla prima dose per garantire un livello di protezione efficace: pertanto sabato 8 maggio sarà somministrata la seconda dose agli insegnanti che avevano ricevuto la prima dose il 1 marzo, e così via.