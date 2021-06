Vaccinazione in farmacia, il Veneto inizia la prossima settimana

Sarà utilizzato il vaccino Moderna per tutti i cittadini e in più la possibilità per le farmacie di organizzare un open day con il vaccino Jansen per gli over 60 che non si sono ancora vaccinati

“Dopo molti incontri e riunioni in cui Farmacieunite si è impegnata a sostenere l’idea del farmacista vaccinatore, si concretizza anche in Veneto la possibilità di inoculare i vaccini in farmacia. Dalla prossima settimana, infatti, anche in Veneto le vaccinazioni anti Covid-19 potranno essere effettuate in farmacia” dichiara il segretario di FarmacieUnite dr. Maurizio Giacomazzi.

Sarà utilizzato il vaccino Moderna per tutti i cittadini e in più la possibilità per le farmacie di organizzare un open day con il vaccino Jansen per gli over 60 che non si sono ancora vaccinati. Le farmacie avranno a disposizione un minimo di 30 vaccini Moderna alla settimana. “Abbiamo individuato una formula in cui tutte le procedure fossero semplificate, sia per le farmacie che aderiscono sia per i cittadini” prosegue il dr. Giacomazzi “Le farmacie con farmacista abilitato alla vaccinazione dovranno inviare la documentazione necessaria all’Usl di competenza con la data di inizio delle giornate vaccinali e, ricevuta l’approvazione, pianificare le giornate vaccinali per i cittadini e raccogliere le adesioni”.

Anche per i cittadini sarà tutto molto semplificato: sarà sufficiente prenotarsi in farmacia con la tessera sanitaria e, dopo la compilazione della scheda anamnestica, presentarsi per la somministrazione del vaccino. Dopo la seconda dose la farmacia rilascerà la documentazione di avvenuta vaccinazione al paziente. Le farmacie potranno pianificare e organizzare le giornate di vaccinazione con la massima libertà di orari e giorni, rispettando ovviamente tutti i protocolli previsti. È bene ricordare che potranno vaccinarsi in farmacia soltanto i cittadini che dalla s