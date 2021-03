Vaccinazione Covid, Vicenza sicura per l'accompagnamento degli anziani soli

Ne hanno già usufruito in 18, mentre in 49 sono stati accompagnati a visite o a fare i tamponi

"É sempre attivo per gli anziani soli il servizio gratuito di accompagnamento al centro vaccini della Fiera. Nessuno deve rinunciare a questa fondamentale opportunità perché non sa da chi farsi accompagnare. Basta telefonare allo 0444 221020 e gli operatori di Vicenza sicura incaricheranno immediatamente un volontario qualificato".

L'appello è dell'assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto che ricorda l'importante servizio attivato dal Comune di Vicenza fin da febbraio non appena l'Aulss8 Berica ha dato il via alla vaccinazioni degli ultraottantenni.

"Sono già 18 – fa sapere l'assessore – gli anziani accompaganti in Fiera dai nostri volontari senza alcun costo per il cittadino e in piena sicurezza. E' un gesto doveroso nei confronti degli anziani privi di familiari o di amici che li possano aiutare, una categoria particolarmente fragile che è ben presente all'amministrazione".

Nel dettaglio, dall'inizio della campagna vaccinale grazie a Vicenza sicura 8 anziani sono stati accompagnati al centro vaccini dagli operatori di Unitalsi, 6 da Croce Verde e 4 Croce Rossa Italiana, partner dell'inziativa.

Gli operatori di Vicenza sicura hanno eseguito anche 49 accompagnamenti di anziani soli per altri servizi collegati all'emergenza Covid, ad esempio per visite o tamponi: 21 a cura di Croce Rossa Italiana, 19 di Croce Verde, 9 dall'associazione carabinieri in congedo.

Com'è noto, gli ultraottantenni residenti a Vicenza vengono convocati per fasce d'età al centro vaccini della Fiera dall'Aluss 8 Berica tramite lettera personale inviata per posta.

Coloro che necessitano di un servizio di accompagnamento, perché privi di rete familiare o amicale che li possa aiutare, possono dunque rivolgersi allo 0444221020, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Per tutte le altre informazioni relative al vaccino è necessario contattare l'Aulss 8 Berica.