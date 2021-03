Vaccini anti Covid, dosi inutilizzate: no a candidature spontanee

In relazione alla gestione di eventuali dosi di vaccino anti-Covid rimaste inutilizzate a fine giornata, anche l’Ulss 8 Berica sta adottando le linee guida ministeriali e regionali, creando delle liste di nominativi che potranno essere contattati all’ultimo momento in caso di disponibilità.

Nominativi che vengono individuati esclusivamente tra le categorie già identificate come prioritarie (es. personale sanitario di strutture pubbliche e private e soggetti fragili), “recuperando” coloro che non sono stati ancora vaccinati, ad esempio per malattia temporanea o per altre cause di forza maggiore.

L'Ulss 8 pertanto invita i cittadini a non presentarsi spontaneamente nei punti di vaccinazione chiedendo di eventuali dosi rimaste inutilizzate: tale pratica risulta infatti inutile e pericolosa ai fini della prevenzione degli assembramenti.