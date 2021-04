Vaccinazione Covid, Veneto a doppia velocità: over 80, oltre il 74% ha ricevuto una dose

Balzo in avanti per il Veneto. Ad oggi, domenica 4 aprile sono state somministrate il 94,6% delle dosi di vaccino fornite pari a 976.709 (sui 4.197.924 abitanti in Veneto). I cicli completati sono il 5,6%, con 273.264 cicli completi (prima e seconda dose) mentre il 14,4% della popolazione ha ricevuto la prima dose (703.445 dosi inoculate).

La popolazione over 80 che ha ricevuto una dose è del 74,4%.

Questo il dettaglio per Ulss: