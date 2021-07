Vaccinazione anti Covid, superatie le 5 mln di dosi: "É il successo di una grande squadra"

“In Veneto oggi abbiamo superato quota 5 milioni di dosi di vaccinazioni". Ad annunciarlo è il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. "Nonostante la carenza e la penuria di vaccini - sottolinea il governatore - è il successo di una grande squadra. Voglio esprimere un grazie di cuore agli uomini e alle donne di questa grande macchina della sanità veneta: alle 1.600 persone che operano in 60 punti vaccinali, ai medici di base e alle farmacie. Il mio grazie non va solo agli operatori sanitari, ma va esteso anche a tutto il mondo del volontariato: alla Protezione civile, a tutti, davvero tutti i volontari che la animano, alla Croce Rossa e a tutte le associazioni che supportano la nostra macchina”.

“Anche oggi sono stati somministrati 44.515 vaccini – conclude il Presidente Zaia – ricordo l’invito a vaccinarsi: da qui all’8 settembre ci sono ancora 270.000 posti liberi a disposizione di chi ancora non si è vaccinato. La macchina vaccinale del Veneto funziona ed è un vero successo di squadra”.

Il dettaglio

La popolazione veneta over 80 che ha ricevuto almeno una dose è pari al 96,5%, i 70-79 raggiungono quota 89,4%, i 60-69 83,3%, i 50-59 sono al 73%, i 40-49 hanno raggiunto il 60,7%, i 30-39 sono al 43%, gli over 20 al 45,3% mentre gli under 20 sono al 21,2%.

Il 80,2% dei disabili ha ricevuto almeno una dose così come il 82,8% dei fragili (vulnerabili). I veneti che hanno ricevuto almeno una dose sono oggi 2.850.075 (il 58,7%), 2.241.183 (46,2%) hanno invece completato il ciclo.