Vaccinazione Covid, l'Ulss 7 apre agli esenti ticket per patologia dai 16 ai 39 anni

Si amplia ulteriormente la fascia di popolazione che può accedere al vaccino: in conformità con le indicazioni della Regione Veneto, oggi pomeriggio l’Ulss 7 Pedemontana ha aperto le agende per la prenotazione anche a tutti i cittadini tra i 16 e i 39 anni esenti ticket - categoria 4, ovvero per patologia.

Per questa categoria sono 1.830 i nuovi posti riservati creati dall’Ulss 7 Pedemontana, con le prime somministrazioni previste per il 17 giugno, e ulteriori disponibilità saranno attivate successivamente.

Sempre a partire dal 17 giugno sono stati inoltre attivati altri 1.250 nuovi posti per gli utenti tra i 40 e i 59 anni, che si aggiungono agli ulteriori 5.000 posti aperti negli ultimi due giorni.

«Oggi ampliamo ulteriormente la fascia di età degli aventi diritto alla vaccinazione - commenta il direttore generale Carlo Bramezza - estendendola per la prima volta anche agli adolescenti, a partire dai 16 anni. Come sempre lo facciamo partendo dagli utenti più fragili, in questo caso da chi è affetto da malattia. Si tratta di un’ulteriore accelerazione della campagna, in attesa che l’incremento delle dosi consegnate promesso per giugno ci consenta un ulteriore, decisivo passo in avanti».