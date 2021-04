Vaccinazione Covid, oltre 1 mln di veneti ha ricevuto almeno la prima dose

Il Veneto arrivata al 91,7% della somministrazione delle dosi fornite pari a 1.490.677 (sui 4.197.924 abitanti in Veneto). L'ultimo dato, aggiornato alle 23.59 di domenica, fa il focus sulla vaccinazione della fascia d'età 70-79, in questo target la popolazione con almeno una dose è pari al 59,5%, per quanto riguarda invece i vulnerabili il dato raggiunto è il 49,1% mentre i disabili sono al 63,2%.

I cicli completati sono il 9,5%, con 465.829 cicli completi (prima e seconda dose) mentre il 21% della popolazione ha ricevuto la prima dose (1.024.848 dosi inoculate).

Questo il dettaglio per Ulss: