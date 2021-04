Vaccinazione Covid, Ulss 7 apre prenotazioni per super fragili e over 80 ancora esclusi

Alla luce dei quantitativi di vaccino consegnati nel fine settimana, l’Ulss 7 Pedemontana annuncia che saranno aperte da oggi, mercoledì 7 aprile, le prenotazioni per circa 1.250 pazienti “super fragili” e per eventuali ultraottantenni che per qualsiasi motivo non hanno ancora ricevuto almeno la prima dose di vaccino.

Ulteriori liste di prenotazione saranno inoltre aperte per 300 utenti con gravi disabilità e per altrettanti caregiver di questi ultimi.

Sono inoltre garantite le seconde dosi degli over 80 già programmate per i prossimi giorni (oltre 5.800 in tutto), così come le sessioni già programmate per circa 900 pazienti “super fragili” e 100 insegnanti per i quali per le loro patologie era indicato l’utilizzo di Pfizer.

Ulteriori 7.000 dosi saranno inoltre distribuite ai medici di Medicina generale per la vaccinazione dei loro pazienti tra i 70 e i 79 anni.