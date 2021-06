Vaccinazione Covid, boom di prenotazioni under 20 e trentenni

“I giovani si confermano ancora gli outsider del Covid-19, perché lo hanno dimostrato nel periodo del lockdown, lo hanno dimostrato nelle tante scelte che abbiamo preso tutti insieme come comunità. In questo periodo difficile della pandemia, i giovani sono stati i più rispettosi delle regole ma anche quelli che hanno sofferto maggiormente a causa delle restrizioni. Ora, con la campagna vaccinale, stanno ancora una volta dimostrando di essere responsabili, prendendola davvero di petto. I miei complimenti ai ragazzi perché vedo un futuro rappresentato da una comunità giovanile veramente in gamba”. Non nasconde il suo compiacimento il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, di fronte ai numeri sui giovani e giovanissimi che si sono vaccinati contro il Covid 19 dal 3 giugno scorso, giorno in cui sono stati aperti gli slot anche per loro, fino alle ore 16 di oggi, sabato 5 giugno.

“Tra i nostri obiettivi, l’ho detto e lo ripeto, - aggiunge il presidente Zaia - c’è quello di mettere in sicurezza le scuole, il sistema migliore per ritrovarsi a settembre più tranquilli. Più tranquillità e sicurezza per gli studenti, quindi, ma anche per le famiglie, che hanno vissuto da vicino e, spesso, con difficoltà, il periodo segnato dal Covid 19.

“La campagna vaccinale continua – è l’appello del presidente – invito pertanto chiunque volesse vaccinarsi, di prenotarsi in modo tale da poter organizzare le secondi dosi prima della fine dell’estate”.

Dalle 00.01 del 3 di giugno a sabato pomeriggio sono 375.793 le persone che si sono prenotate per la vaccinazione anti Covid-19, dopo il boom nella prima giornata con oltre 284mila click.

Ad accedere al portale della Regione sono stati soprattutto gli under 20 e i trentenni: complessivamente tra i nati nel 2000 e il 2004 sono stati 72.339 i giovani che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Elevato anche il numero dei “giovanissimi”, la classe dal 2005 al 2009 che sono stati 30.722. Tra i 21 e i 12 anni a richiedere la prima dose sono 103.061. I trentenni sono 138.092.

La classe d’età più rappresentata è quella dei nati nel 2000 (16.276), seguita da chi è nato nel 1999 (15.964) e nel 1998 (15.773).

Un dato, che sommato al precedente fa ben sperare per un inizio di anno scolastico sia nelle Scuole Medie sia all’Università, all’insegna della sicurezza.

Merita comunque di essere segnalata anche la “corsa” dei quarantenni che da quando è stata aperta la vaccinazione alla loro categoria continuano a iscriversi ogni giorno.

Anche durante il fine settimana il portale continuerà a ricevere le prenotazioni, sulla base delle dosi che sono disponibili.