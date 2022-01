Vaccinazione anti Covid 5-11, torna l'open day all'Ulss 8

Di fronte all’incremento dei contagi nelle scuole, l’Ulss 8 Berica mette in campo un ulteriore sforzo organizzativo con un nuovo “open day” per sabato 22 gennaio e domenica 23 per le vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni.



Secondo un meccanismo ormai rodato, dunque, sabato 22 e domenica 23 gennaio sono state pianificate delle sessioni straordinarie nei CVP di Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore, dalle 8.00 alle 19.00. Come sempre, per evitare attese e potenziali assembramenti, è consigliata la prenotazione - anche all’ultimo momento - tramite il portale regionale accessibile dal sito dell’ULSS 8 Berica, ma sarà possibile anche accedere direttamente senza appuntamento.

Va sottolineato che anche grazie ai precedenti open day, nell’Ulss 8 Berica la campagna di vaccinazione ha raggiunto il 34% nella fascia di età 5-11 anni (10005 vaccinati+ 593 prenotati, considerando sia le prime dosi già somministrate sia le prenotazioni già registrate per i prossimi giorni), con un significativo 31% di questi ultimi (3.083) che hanno già ricevuto anche la seconda dose. Numeri che confermano anche la sicurezza del vaccino, dal momento che non si sono registrate reazioni avverse significative.

"Ora l’obiettivo è alzare ulteriormente il livello di copertura - spiega l'Ulss 8 in una nota - sia per consentire una prosecuzione il più possibile regolare delle attività scolastiche, sia per bloccare la circolazione del virus in una fascia di popolazione particolarmente esposta per il minore tasso di vaccinazione rispetto agli adulti e per l’elevato numero di contatti stretti giornalieri legati alla frequenza scolastica e delle attività extra-scolastiche".

Attualmente sono 5 i minori positivi al Covid ricoverati al San Bortolo, dei quali 3 hanno meno di 12 anni; dal 1° Gennaio ad oggi sono circa 200 i bambini rilevati positivi con tampone nell'accesso al Pronto Soccorso Pediatrico che hanno mostrato una sintomatologia tale da consigliare ai genitori di rivolgersi all’ospedale.