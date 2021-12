Vaccinazione anti Covid, Ulss 7: 600 nuovi posti per la fascia 5-11

L’Ulss 7 Pedemontana accelera con decisione la campagna di vaccinazione rivolta alla fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, con l’apertura nelle agende di prenotazione di ulteriori 600 posti, disponibili già tra il 26 dicembre e il 6 gennaio, che si aggiungono agli oltre 2.000 aggiunti due giorni fa, dopo che i posti inizialmente attivati erano andati esauriti nel giro di pochi giorni. Complessivamente, dall’inizio della campagna per questa fascia di età l’Ulss 7 Pedemontana ha creato 4.415 posti, circa 2.000 dei quali risultano al momento ancora disponibili.

Non solo: poiché è facile prevedere che anche questi andranno rapidamente esauriti, già a partire dal 26 dicembre, per la fascia di età 5-11 anni - e solo per questa - è prevista anche la possibilità dell’accesso diretto, dunque senza necessità di prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino anti-Covid.



Per sostenere questo ulteriore sforzo organizzativo, accanto ai pediatri di libera scelta, l’azienda ha coinvolto nella campagna di vaccinazione rivolta ai bambini anche i pediatri ospedalieri e alcuni pediatri in pensione che hanno dato la propria disponibilità. Con queste risorse aggiuntive, sono state così create ulteriori sedute presso il CVP di Bassano del Grappa e presso il CVP di Schio, all’ex Lanificio Conte, fermo restando che a Schio le sedute eseguite direttamente dai pediatri di famiglia continueranno a svolgersi in parallelo nella “Casetta Gialla” presso la Casa della Salute De Lellis; di conseguenza, non vi è alcuna variazione per quanti hanno ha già una prenotazione presso quest’ultima sede.

«Sappiamo tutti - sottolinea il direttore generale Carlo Bramezza - quanto siano in difficoltà le scuole, ma anche e soprattutto i bambini e le loro famiglie a causa del moltiplicarsi dei contagi in questa fascia di età. Per questo motivo abbiamo voluto produrre il massimo sforzo, seguendo le direttive della Regione, per vaccinare quanti più bambini possibile durante le vacanze di Natale. È l’unico modo per assicurare dopo il Natale una ripresa scolastica più serena, consentendo la continuità nella didattica e anche un’organizzazione familiare più semplice. Invito tutti i genitori dunque a cogliere l’opportunità dell’accesso diretto per vaccinare i propri bambini quanto prima».

La vaccinazione sarà offerta anche tramite l’accesso diretto a partire dal 26 dicembre fino al 7 gennaio presso i CVP di Bassano del Grappa e di Schio. La possibilità di ricevere la vaccinazione senza prenotazione sarà offerta tutti i giorni - ad eccezione del 1 gennaio - in almeno una delle due sedi, in alcune giornate in entrambe, secondo un calendario predefinito già pubblicato sul sito Internet dell’Ulss 7 Pedemontana, dove sono indicati anche gli orari delle sessioni. Presso la Casetta gialla di Schio e nei pomeriggi presso il CVP di Bassano del Grappa, invece, le vaccinazioni continueranno a essere eseguite solo su prenotazione.

Infine una raccomandazione: qualora alcuni genitori, già in possesso di una prenotazione per i propri figli in questa fascia di età, decidano di anticipare la vaccinazione approfittando dell’accesso diretto, si raccomanda di utilizzare comunque il portale per cancellare la prenotazione precedente, al fine di lasciare la disponibilità ad altri.

Al fine di limitare le attese e le possibilità di assembramento, l'Ulss 7 suggerisce in ogni casi agli utenti di privilegiare l’accesso su prenotazione, utilizzando l’accesso diretto nel caso in cui non trovassero posto nelle agende di prenotazione.