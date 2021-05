Luisa Multinu presenta "Mind the Gap"

La storia è quella di una ragazza over trenta che parte per Londra perché stanca delle delusioni lavorative, lì incontra molti altri ragazzi che tra mille difficoltà cercano di sopravvivere

Il 10 Giugno 2021, uscirà in libreria e sui principali store on line il primo romanzo di Luisa Multinu edito da Aporema edizioni di Milano: "Mind The Gap".

La storia è quella di una ragazza over trenta che parte per Londra perché stanca delle delusioni lavorative collezionate in Italia, lì incontra molti altri ragazzi della stessa età e di diverse nazionalità che tra mille difficoltà cercano di sopravvivere in quella giungla contemporanea.

Il libro vorrebbe essere un racconto corale e generazionale, anche se la protagonista, Ida, è il personaggio attraverso cui vediamo tutto e tutti, con la sua forza inconsapevole e la sua rabbia che cerca di nascondere. Una storia che vuole parlare di persone che affrontano destini avversi e che lottano sole contro il mondo, di partenze per terre sconosciute e del sentirsi stranieri ovunque, ma senza mai fermarsi nella ricerca di un luogo da chiamare finalmente casa.

Luisa è nata nel 1983 a Recoaro Terme, un paesino in provincia di Vicenza. Ha ereditato il cognome sardo che è emigrato in Veneto. Ha studiato e vissuto tra Padova e Venezia e ha conseguito una laurea magistrale in Filologia e letteratura moderna. Ha viaggiato per l’Europa e lavorato in Irlanda, Francia, Inghilterra e in particolare a Londra.

Oggi vive a Milano e insegna materie letterarie nella scuola superiore. Luisa ha partecipato a diversi concorsi letterari tra cui “Racconti nella rete” per LuccAutori 2012 in cui sono risultata vincitrice con il racconto “Il batterista” che è stato poi pubblicato da Nottetempo nell’antologia del premio.