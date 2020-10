Uomini e donne, il cavaliere vicentino messo a dura prova dai problemi di salute

Nel bel mezzo di un confronto con Gemma Galgani, la dama torinese per la quale si era presentato all'interno del programma, il vicentino Paolo Gozzi ha confessato di avere dei problemi di salute che lo fanno impensierire.

Il 62enne, si è raccontato al settimanale Uomini e donne Magazine. Alla redazione del programma Mediaset ha dichiarato di doversi sottoporre ad un intervento all’intestino “per la presenza di un nodulo”; per Paolo è la nona operazione dopo che anni fa ha dovuto lottare con un tumore alla vescica. Non solo, un episodio grave di diverticolite, l'ha messo in serio pericolo tanto che si è trovato ad un passo dalla morte.

Situazioni che Paolo non ha certo dimenticato e quando il medico l’ha chiamato prima della puntata, si è presentato in puntata molto destabilizzato. Al suo fianco ora c'è Maria, dama che sta frequentando anche Biagio mentre ha chiuso i rapporti con Gemma (con la quale ha dichiarato di non avere molto in comune) e con Sabina che a sua volta ha preferito il corteggiamento del cavaliere napoletano.