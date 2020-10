Uomini e donne, Paolo chiude con Gemma: "Non abbiamo niente in comune"

Dopo continui tira e molla finisce la frequentazione tra Paolo, il corteggiatore vicentino, e la storica dama del trono over, Gemma Galgani. Il primo problema tra i due nasce dalla diversità di approccio: "Sei troppo complicata, non so mai come pormi, sono in difficoltà". Queste le parole del vicentino dopo che era stato attaccato in puntata da un altro cavaliere, Armando, che aveva rivelato alla padrona di casa, Maria De Filippi, di aver intercettato una conversazione telefonica tra Paolo e il figlio nella quale era emerso che il vicentino stesse recitando una parte, e che non fosse lì per fini amorosi ma soltato per visibilità.

Gemma chiede al vicentino di farla ricredere ma lui sembra irremovibile e una volta in studio chiede di poter uscire dal programma. Alla base della decisione del vicentino ci sarebbero anche dei problemi di salute: "Mi ha contattato il mio medico e mi ha detto che ho dei problemi - ha riferito Paolo in difesa a chi lo accusa di aver inscenato un teatrino - Se non sapete non potete parlare". E conclude dicendo: "Io non penso di andare avanti".

Gemma però non ci sta ed è convinta che le parole di Paolo siano semplicemente un escamotage per uscire da una situazione scomoda in quanto non realmente interessato a lei: "Mi sono sentita usata, mi hai presa in giro, potevi dirmi che ero al di sotto delle mie aspettative non arrampicarti dicendo cose che non hanno senso", riferisce la Galgani.

E per una dama che se ne va, sulla scena di Paolo compare Sabina, una 52enne romana, divorziata, che chiede alla redazione di poter conoscere il vicentino. Paolo si apre dunque alla nuova frequentazione ma in studio piovono accuse nei confronti delle dichiarazioni fatte dal vicentino sui presunti problemi di salute.