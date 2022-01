Tara ritrova l'amore? L'indizio sui social

Una stories su Instagram postata nelle ultime ore dall'influecer vicentina Tara Gabrieletto lascia intendere che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, abbia ritrovato l'amore al fianco di un calciatore. La vicentina si è infatti mostrata al fianco di Mirko Moi, difensore romano classe '90, che ha iniziato la stagione 2021/2022 con il Biancavilla, squadra catanese militante nel campionato di serie D, e che in passato ha vestito le maglie Mantova, Civitavecchia, Pomigliano, Axys Zola, Giulianova, Tuttocuoio, Lanciano e Ostiamare.

Dalla fine del suo matrimonio con Cristian Gallella, annunciata sui social nell'estate 2020, è la prima volta che la vicentina si mostra al fianco di uomo. Separazione sulla quale i due ex coniugi non hanno voluto dare troppe spiegazioni. Si era poi parlato di un riavvicinamento tra i due ma la cosa è parsa sfumare in fretta.

Se sia amore, quello con Mirko Moi, lo dirà solo il tempo. Certo è che non è la prima volta che il nome di Tara Gabrieletto viene accostato a quello di un calciatore. In passato la vicentina è stata infatti legata al centrocampista (vicentino anche lui) Nicola Segato, nome che era uscito anche durante le prime esterne con l'allora tronista Cristian Gallella al quale erano arrivate segnalazioni di una frequentazione in corso della vicentina e del suo ex.