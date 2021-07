Uomini e donne, amore al capolinea per il cavaliere vicentino: cambia lavoro e vita

Poco prima della chiusura di Uomini e donne, per la pausa estiva, erano tornati in studio ancora una volta per raccontare la bellezza di un amore nato nel dating show e coltivato a km di distanza nonostante la pandemia. In quell'occasione lei lesse una lettera piena d'amore alla quale lui rispose con oggi sognati. Tutto si pensava tranne che la storia tra Stefania Montù e Alessandro Bizziato fosse arrivata al capolinea. L'annuncio shock sui social della ex dama ha lasciato i followers senza parole, in particolar modo perché tra le motivazioni dell'addio c'è un telefono rotto.

Ebbene sì, come annunciato negli studi Mediaset, il vicentino Alessandro Bizziato aveva deciso di voltare pagina e dopo una vita come agente immobiliare aveva deciso, con il supporto della sua compagna, di cimentarsi in un altro lavoro che mettesse in luce la sua verve. A quanto pare il cambio lavoro è coinciso anche con un cambio vita.

La scusa del "telefono rotto"

Dopo il post la dama ha rilasciato una lunga intervista a Fralof che spiega i motivi della rottura. "Ale ha iniziato a lavorare a Riccione dal 23 giugno e da allora non ci si sente più - racconta l'imprenditrice - La scusa del telefono “che non gli funziona” sarà anche vera ma se vuoi sentire la persona che dici di amare ti dai da fare". La donna racconta di essere scesa da lui il 19 giugno per festeggiare il compleanno dell'ex cavaliere: "Peccato che non lo abbia festeggiato con me ma bensì con tutta la gente che ha conosciuto in questo ultimo mese a Riccione tanto da non dormire nemmeno insieme a me, e a quel punto non gli ho dato nemmeno il suo regalo", ha sottolineato.

Nonostante questo la dama si dichiara serena anche se: "Mi dispiace non sentirlo più, oramai è praticamente dal 22 giugno che il nostro rapporto si è interrotto subito dopo il suo compleanno. Più che aspettarmi questa fine non mi sarei aspetta di non sentirlo più perché ha il telefono rotto. Siamo nel 2021 il costo di un telefono oggi è veramente alla portata di tutti quindi direi che il messaggio è molto chiaro".

Forte è però la delusione per i modi usati dal vicentino: "Mi spiace essere cosi fredda e cruda ma la verità è evidente! Non aveva più voglia di stare con me. Il suo ultimo accesso a Whatsapp risale a giovedì scorso alle 17.22 quindi è chiaro che non ha voglia di aggiustare o comprare un telefono nuovo per sentirmi".

Ad oggi nessuna replica da parte dell'ex cavaliere.