Uomini e donne, Gemma ci riprova ma Paolo le da il due di picche

Se nell'ultima puntata del Trono over la dama torinese si era trovata difronte ad una chiusura da parte di Paolo, il sessantenne vicentino arrivato ad Uomini e donne proprio per lei, Gemma ha deciso di provare a farlo ricredere e l'ha fatto con una sorpresa. Ha riempito di palloncini il camerino del vicentino e gli ha lasciato un biglietto per cercare una riappacificazione.

Sorpresa gradita dal vicentino ma che non l'ha portato però a tornare sui suoi passi: "Non è che una bottiglia e i palloncini mi fanno cambiare idea", ha dichiarato lapidario il vicentino ribadendo che non intende più uscire con Gemma a fronte di quella incompatibilità e mancanza di affinità tra i due.

Il vicentino però non perde tempo e si approccia ad altre donne: da Maria a Sabine, si apre a frequentazioni che si spingono a baci umidi e complicità.