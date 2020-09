Uomini e donne, vicentino protagonista del Trono over trova l’anima gemella

Dalla conoscenza nel salottino di Uomini e donne alla vita reale, dove Alessandro e Stefania hanno deciso di viversi appieno. È la storia dell'agente immobiliare di Dueville Alessandro Bizziato che, ad inizio settembre, ha preso parte al programma Mediaset condotto da Maria De Filippi, alla ricerca di un'anima gemella.

Sin dal suo ingresso in studio Alessandro è rimasto colpto da Stefania Montù, un'mprenditrice mantovana. Tra uno scambio di messaggi e un'uscita, l'alchimia tra i due è cresciuta al punto tale che non hanno più saputo frenare la loro attrazione.

Nell'ultima puntata, andata in onda nei giorni scorsi, i due sembravano avere avuto una battuta d'arresto in quanto lui si è lasciato scappare con la redazione di aver fatto l'amore con Stefania, cosa che avevano invece deciso di tenere per sè. "Caduta di stile" che aveva portato la donna a rivalutare un po' il suo compagno.

Il tempo però è stato d'aiuto ad entrambi e, nella puntata andata in onda martedì, hanno annunciato la volontà di conoscersi al di fuori del programma."Io sono molto felice" ha dichiarato lei, parole confermate anche dal vicentino: "Pochissime volte si vivono queste sensazioni, l'importante è viversi, per questo l'unica cosa è trascorrere un po' più di tempo insieme e solo uscendo dal programma abbiamo modo di farlo".

Ecco che Alessandro ha regalato a Stefania un soggiorno a Venezia, quattro giorni insieme per dare inizio ad una frequentazione lontana dalle telecamere. "Esistono solo due giorni dell'anno in cui non si può far niente, uno si chiama ieri e uno domani pertanto oggi è il giorno migliore per amare, crescere agire e soprattuto viverci", queste le parole che Alessandro ha scritto alla sua lei consegnandole il biglietto della prenotazione del loro soggiorno.

I due hanno quindi concluso la loro avventura all'interno del programma con un ballo molto complice tra gli applausi del pubblico che ha tenuto a battesimo la nascita di questo nuovo amore.