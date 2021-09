Università di Vicenza, si completa il polo di viale Margherita

L’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan, giovedì mattina ha presenziato a Vicenza al taglio del nastro dell’ampliamento del polo universitario vicentino.

“Questa è una realtà accademica unica nel suo genere, con una crescente capacità di attrazione – sottolinea l’assessore regionale - La Fondazione Studi Universitari di Vicenza nasce 30 anni fa con lungimiranza, attraendo le richieste delle imprese, soprattutto del territorio vicentino che oggi ha orizzonti ben più ampi”.

“Un polo universitario che coinvolge i due atenei di Padova e Verona, al quale oggi si aggiunge lo IUAV per parlare di design industriale, ultima delle offerte formative del polo universitario – sottolinea l’assessore regionale all’istruzione - C’era bisogno di investimenti infrastrutturali importanti per accogliere i numerosi studenti universitari che scelgono Vicenza, non solo la città e la sua città, ma soprattutto per le imprese vicentine che cercano figure specializzate con competenze di alto livello, accademiche in particolare”.

“Aumentare l’offerta di spazi e didattica per la Fondazione Studi Universitari è proseguire nelle lungimiranti scelte di 30 anni – conclude l’Assessore regionale all’istruzione -. Oggi è più che mai importante proiettarsi verso il futuro, capaci di far crescere ancora nella tecnologia, nei prodotti, nella qualità delle produzioni le nostre imprese e ponendo Vicenza al centro di una crescita in tecnologia e delle sue imprese, sempre più capaci di sfidare il mondo a partire dal valore del proprio capitale umano”.