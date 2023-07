“Una vita accanto", l'incontro con il regista Giordana: "A Vicenza quinte naturali"

“Nobiltà, bellezza, irregolarità”. Sono queste le parole che il regista Marco Tullio Giordana ha utilizzato per descrivere all’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città, Ilaria Fantin, le emozioni che ha provato osservando Vicenza da dietro la cinepresa.

L’incontro è avvenuto a Palazzo Folco, quartiere generale del film “Una vita accanto”, ispirato all'omonimo romanzo della scrittrice vicentina Maria Pia Veladiano che racconta di una famiglia vicentina la cui vita viene sconvolta dalla nascita di una bambina con un vasto angioma sul viso.

“Il maestro – ha detto l’assessore – mi ha descritto come uniche le qualità cinematografiche di Vicenza, sottolineando la quantità di quinte naturali e di vedute prospettiche che la città è in grado di offrire alla settima arte”.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte il produttore Simone Gattoni di Kavac Film e il presidente di Veneto Film Commission Luigi Bacialli con il direttore Jacopo Chessa, la produzione ha ringraziato l’Amministrazione e i cittadini per aver accolto con disponibilità ed entusiasmo la troupe che ha potuto lavorare per quasi due mesi in location straordinarie, tra le quali il Teatro Olimpico.

I prossimi saranno gli ultimi giorni dedicati alle riprese.

Dal 16 al 18 luglio i mezzi della produzione si posizioneranno nella piazzetta di contra' San Marco, mentre dal 23 luglio al 25 luglio saranno lungo contra' San Marco e in contra' Vittorio Veneto. Per brevi periodi, in corrispondenza delle riprese, la circolazione sarà temporaneamente sospesa in contra' San Marco e in contra' Pusterla.