Una nuova auto per Stefano Gheller

Stefano Gheller, il 49enne di Cassola affetto da una rara forma di distrofia muscolare è stato protagonista di una commovente donazione da parte dell'imprenditore trevigiano Paolo Fassa, patron della Fassa Bortolo.

Come riporta TrevisoToday, a svelare il retroscena, venerdì 2 dicembre, è stato il presidente del Veneto, Luca Zaia durante il punto stampa da Palazzo Balbi: «Quando, nelle scorse settimane, sono andato a incontrare Stefano nella sua casa di Cassola mi ha fatto vedere che l'auto con cui veniva trasportato era piena di ammaccature e pressoché inutilizzabile. Per prenderne una nuova aveva però bisogno di oltre 30mila euro e gliene mancavano 16mila. Appena uscito dall'incontro - prosegue il Governatore - ho chiamato la concessionaria chiedendo facessero a Stefano uno sconto di duemila euro ma l'aiuto più importante è arrivato da Paolo Fassa, imprenditore trevigiano e vero e proprio filantropo. Fassa ha donato a Stefano 16mila euro consentendogli così di acquistare il nuovo mezzo. Un gesto splendido di solidarietà a pochi giorni da Natale. Un grazie a chi ha voluto, senza clamore, aiutare Stefano Gheller che ha potuto finalmente acquistare una nuova auto per potersi spostare - conclude il Governatore -. Mi sono bastate poche telefonate per trovare la disponibilità del patron del Gruppo Fassa Bortolo, Paolo Fassa, ad aiutare questo nostro concittadino con un'importante donazione. La vita è fatta di gesti e sentimenti e Stefano ama la vita: fortunatamente attorno a lui si è creata una comunità straordinaria di amici e sostenitori».