Ultimo giorno di scuola, ma al Lampertico non sentiranno la campanella: l'Ipsia chiude in Dad

Un "in bocca al lupo" a distanza quello che la dirigente scolastica dell'Ipsia Fedele Lampertico di via Trissino a Vicenza ha inviato agli studenti che si apprestano a sostenere l'esame di Stato. Oggi, mercoledì 8 giugno, è infatti l'ultimo giorno di scuola ma le aule dell'istituto professionale rimarranno vuote.

A prestare servizio ci saranno infatti solo i professori perché tutte le classi dei corsi diurno e serale svolgeranno le attività didattiche di mercoledì in modalità a distanza sulla piattaforma G-Suite, ad esclusione degli alunni con diversa abilità, per i quali è garantita la frequenza in presenza.

La decisione è arrivata dopo una riunione del Consiglio di istituto e nella giornata di ieri la dirigente scolastica Luisiana Corradi ha firmato una circolare con la quale ha comunicato che la decisione della Dad il giorno dell'ultima campanella è stata presa "per ragioni di sicurezza e di sanità pubblica", scrive la professoressa prima di augurare buone vacanze estive a tutti gli studenti e alle loro famiglie.