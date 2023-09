Ulss 7, le prenotazioni si fanno anche via chat o segreteria telefonica

Le attese al Cup, sia agli sportelli fisici sia al centralino, per effettuare una prenotazione potrebbero presto diventare un lontano ricordo grazie a due innovativi servizi attivati in questi giorni dall’Ulss 7 Pedemontana con l’obiettivo di velocizzare e semplificare al massimo le procedure per fissare visite ed esami.

Il primo sistema è una nuova funzione sul sito dell’Azienda che consente di gestire tutta la procedura tramite chat: vi si accede dalla nella sezione “Prenotare esami e visite\Servizio Sanitario Nazionale” e una volta inseriti i propri dati è possibile dialogare via chat con un operatore - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 - per completare tutta la procedura, collegandosi da qualunque luogo e senza le attese del centralino telefonico.

Per quanti invece continuano a preferire lo strumento del telefono piuttosto che le nuove tecnologie, l’ULSS 7 Pedemontana ha introdotto anche un altro servizio innovativo: la possibilità di effettuare la prenotazione tramite segreteria telefonica, chiamando il CUP anche negli orari in cui il centralino normalmente non è attivo, utilizzando i consueti numeri (800 038990 da telefono fisso, oppure i numeri 0424 884050 e 0445 509800 da cellulare rispettivamente per il Distretto di Bassano e per il Distretto Alto Vicentino).

Dunque, d’ora in poi telefonando al CUP dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 8.00 del giorno successivo e il sabato e la domenica 24 ore su 24 risponderà un sistema evoluto di messaggistica (voice bot) che guiderà l’utente nel comunicare i propri dati e quelli dell’impegnativa. Successivamente l’utente sarà richiamato, entro 2 giorni lavorativi, per ricevere la data dell’appuntamento.

Entrambi i sistemi sono riservati alla prenotazione di visite ed esami tramite Servizio Sanitario Nazionale (dunque non a pagamento) con ricetta bianca dematerializzata, mentre per eventuali richieste di cambi di data o cancellazioni è necessario utilizzare i canali tradizionali (call center o sportello).

Complessivamente, il CUP dell’Ulss 7 Pedemontana gestisce ogni anno oltre 780 mila richieste, di cui circa 640 mila relative a nuove prenotazioni: «Sono numeri elevatissimi - sottolinea il direttore generale Carlo Bramezza - che rappresentano una grande sfida sul piano organizzativo. Una sfida per la quale puntiamo anche sull’innovazione, come dimostra l’introduzione di questi due nuovi sistemi. Voglio sottolineare però che nell’apportare questa innovazione abbiamo pensato a tutte le tipologie di utenti: spesso si investe nella digitalizzazione senza pensare agli utenti meno alfabetizzati sul piano informatico, mentre abbiamo voluto introdurre in contemporanea i due strumenti proprio per offrire un canale aggiuntivo di prenotazione a tutti i nostri utenti: per chi ha dimestichezza con il computer o lo smartphone c’è la chat, mentre per quanti si sentono più a proprio agio utilizzando il telefono abbiamo pensato ad un sistema evoluto di segreteria, che garantisce all’utente di essere ricontattato, quindi non solo evitando attese al centralino ma anche senza il pensiero di dover richiamare».