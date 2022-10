Stop al turno notturno dei vigili urbani

Il prolungamento alle prime ore notturne del turno serale dei vigili urbani del Comune di Vicenza non vedrà la luce se l'amministrazione non fornirà le adeguate garanzie in materia di organizzazione del personale, organizzazione del lavoro e premi in busta paga. Se le rotazioni invece non si discosteranno da quelle pensate a palazzo Trissino lo stato di agitazione, oggi termporanemanete sospeso, potrebbe riprendere. È questo il succo di un duro dispaccio diramato oggi 6 ottobre nel pomeriggio dalle sigle sindacali presenti in seno alle Rsu municipali ossia al gruppo dei delegati interni fra i dipendenti dell'amministrazione comunale della città palladiana. Il dispaccio fa riferimento all'esito del tavolo di conciliazione tenutosi oggi in prefettura al quale è seguito un breve presidio proprio sotto palazzo Volpe, sede dell'Ufficio territoriale del Governo. Il cosiddetto turno notturno, pensato dalla giunta comunale capitanata dal sindaco Francesco Rucco, a detta dell'esecutivo, è stato penato per rendere più sicura la città dopo il calar del sole. Per i sindacati però le carenze organizzative e quelle del personale sono così evidenti che l'impiego degli uomini nel periodo post-serale metterebbe a repentaglio il regolare funzionamento della polizia locale durante le ore diurne. La dichiarazione dello stato di agitazione, il prodromo dello sciopero, nonché l'intervento del prefetto berico Giuseppe Signoriello in sede di conciliazione obbligatoria, hanno spinto, almeno per il momento, l'esecutivo a tirare il freno a mano. Durante le prossime settimane il confronto tra le parti - si legge nel dispaccio - si intensificherà. A quel punto o i sindacati diranno sì rispetto alle garanzie fornite da palazzo Trissino oppure si andrà allo scontro qualora l'esecutivo cambierà i turni senza il placet dei lavoratori.