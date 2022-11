Per il big match al Menti i vigili urbani saranno precettati

Sabato 19 novembre lo sciopero della polizia municipale si farà comunque nonostante la mediazione tentata in contrà Gazzolle. Il fatto che per la serata dello stesso giorno sia in cartellone il big match del Vicenza contro la Triestina potrebbe spingere il prefetto berico Pietro Signoriello a precettare una ventina di vigili urbani. Il corpo da settimane è in stato di agitazione perché ritiene insufficiente l'organico per dare attuazione al turno serale prolungato voluto dalla giunta berica. Questo almeno è il quadro emerso ieri 16 novembre a mezzodì quando i sindacati che nella vertenza supportano le divise (Cgil-Fp funzione pubblica; Cisl-Fp fuznione pubblica; Uil-Pa pubblica amministrazione; Ugl-Fp funzione pubblica; Csa-Ral autonomie locali e Cub) hanno incontrato i più alti funzionari di palazzo Volpe.

Ad ogni modo la tensione rimane alta. I sindacati denunciano una carenza di organico inaccettabile: «centocinquanta sono i vigili urbani a Vicenza quando ne servirebbero almeno 210 o 220». Tuttavia le leggi statali che bloccano le assunzioni sono un collo di bottiglia attraverso il quale le amministrazioni locali e centrali fanno fatica a passare. Da poche settimane si è insediata in parlamento una nuova maggioranza di centrodestra. Un componente della giunta municipale retta dal sindaco Francesco Rucco (si tratta dell'assessore al commercio Silvio Giovine) ha varcato le soglie di Montecitorio. «Sarebbe un bellissimo gesto - è stato detto ieri dai sindacalisti all'uscita dell'incontro col prefetto - se l'assessore fosse firmatario di una legge che cancelli questi vincoli anche perché le forze dell'ordine stanno invecchiando». La cifra che il comune necessita per assumere un centinaio di vigili urbani tra l'altro è «relativamente bassa».

Si tratta di una quindicina di milioni di euro all'anno che possono essere raccolti aumentando il gravame fiscale locale a partire dagli oneri di urbanizzazione. Peraltro i sindacati da mesi spiegano che per garantire un turno serale in sicurezza servono almeno una trentina di nuove assunzioni. In questo senso lo scontro con la giunta non accenna a placarsi (https://www.vicenzatoday.it/ attualita/turno-notturno- vigili-urbani-polemiche- sindacato-scontro-questura- 3maggio-2022.html). «Fermo restando che i dati in nostro possesso ci dicono che da quando il turno serale prolungato è stato istituito le chiamate al comando sono state prossime allo zero, segno che è un servizio inutile perché concepito in modo irrazionale da chi di organizzazione del personale di polizia in una grande città capisce poco o nulla» attacca Maria Teresa Turetta, segretaria regionale di Cub Veneto.



QUESTIONE ANNOSA

Ad ogni modo da anni le forze di polizia lamentano «il dispendio di risorse umane e finanziarie che gli enti pubblici debbono affrontare in concomitanza di grandi eventi sportivi. Questi dovrebbero essere pagati dalle società. Perché un conto è garantire l'ordine pubblico durante una marcia sindacale o una protesta politica, altra cosa è invece un big match di calcio o una gara ciclistica. Tali costi costi - questo è il refrain della lamentela - vanno integralmente addebitati ai privati». Si tratta di una questione spinosa visto che spesso Carabinieri e polizia non hanno il personale per garantire l'ordine pubblico. Per cui «quando va bene chiedono il supporto della polizia municipale che per legge non può avere compiti di ordine pubblico e quando va male chiedono supporto addirittura alla protezione civile, che per assurdo viene impiegata quando non serve come per gare ciclistiche, sagre e perfino per eventi paesani».



LO SCENARIO

Ed è più o meno quanto capitato a Vicenza. Polizia e Carabinieri, a corto di uomini, per il big match di sabato hanno, come di prammatica, chiesto il supporto della municipale, che oltre a garantire i servizi di stretta spettanza in materia di governo della viabilità, finisce giocoforza per occuparsi, anche se non in modo formale, di ordine pubblico. Con lo sciopero in vista, come «peraltro succede in mille altre circostanze simili o meno simili» fa sapere l'assessore alla protezione civile Mattia Ierardi, «era stata preallertata proprio la protezione civile». Le modalità con cui i volontari erano stati avvisati però ha fatto gridare allo scandalo i rappresentanti dei lavoratori che hanno parlato di protezione civile ridotta al ruolo di crumiri per sopperire alla mancanza di vigili urbani eventualmente in sciopero.



LA QUERELLE

Ierardi però ieri ha seccamente respinto ogni accusa al mittente rimarcando come «la protezione civile venga preallertata» ogni qual volta si profili all'orizzonte una emergenza. «I volontari certo non sono stati avvisati per fare il lavoro dei vigili urbani perché per legge non possono farlo, ma per essere presenti ove si fosse manifestata qualche altra necessità non preventivabile». La forma con cui però i volontari sono stati allertati dal coordinamento autonomo interno alla protezione civile comunale non è piaciuta nemmeno a Ierardi. «Su richiesta dell'assessore ci è stato chiesto di andare in contro alla giunta per effettuare un servizio di sorveglianza nel centro e quartieri limitrofi a causa della causa assenza della polizia locale»: questo è il messaggio di allerta che si legge nella mailing list della protezione civile municipale. Per Ierardi, al di là dell'Italiano da codice penale, «è stato un errore redigerla in quel modo». Per i sindacati invece si tratta di un vero e proprio ordine di servizio proposto ai volontari per arginare le conseguenze eventualmente ascrivibili in ragione dello sciopero programmato dai vigili urbani. Tanto che adesso a palazzo Trissino s'è aperta la caccia all'autore della e-mail «incriminata» che porta la data del 12 novembre e che per i rappresentanti dei lavoratori costituisce «la prova provata» di una potenziale condotta antisindacale.