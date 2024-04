Polizia, Aspiag e Anaci insieme contro le truffe: un progetto per prevenirle

A fronte di una certa recrudescenza delle truffe in generale, specie di quelle che colpiscono le fasce più fragili della popolazione, tra cui gli anziani, sono state avviate mirate campagne di informazione e sensibilizzazione per fornire strumenti idonei al fine arginare il fenomeno in questione. Per affrontare questi reati, Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, rafforza ancora una volta il suo impegno sociale proseguendo, insieme all’Associazione Anaci (Associazione nazionale Amministratori condominiali ed Immobiliari), la collaborazione al fianco della Polizia di Stato con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare i cittadini al fine di prevenire e riconoscere gli episodi fraudolenti.

La campagna informativa “Insieme, contro le truffe” è stata presentata venerdì, in questura a Vicenza e coinvolgerà il territorio dell’intera provincia, attraverso la diffusione di opuscoli informativi realizzati dalla Polizia di Stato con la collaborazione di Aspiag Service e Despar. Il messaggio verrà diffuso sia nei condomìni gestiti dagli amministratori iscritti ad Anaci Vicenza, sia attraverso la rete vendita di Despar, che distribuirà le oltre 50 mila copie di opuscoli informativi in tutti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar (19 punti vendita totali, di cui 10 diretti e 9 affiliati) della provincia di Vicenza. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, fornendo informazioni utili e ricordando i numeri d’emergenza a cui rivolgersi per denunciare una truffa, stabilendo un collegamento diretto con le forze dell'ordine.

La campagna contro le truffe, ideata da Aspiag Service e dalla questura di Vicenza e portata avanti grazie al sostegno dell’associazione Anaci di Vicenza, rappresenta la continuazione del percorso di collaborazione tra la concessionaria del marchio Despar e la Polizia di Stato, che negli anni continua a essere un esempio di sinergia tra il settore privato e le istituzioni pubbliche per garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini.

“La truffa è un reato particolarmente odioso - ha spiegato il questore Dario Sallulstio - lo è ancora di più quando viene perpetrata nei confronti di persone anziane che si trovano indifese davanti a persone scaltre e senza scrupoli. La Polizia di Stato è molto attenta a questa problematica che presenta risvolti sociali negativi ed importanti. Per questo, la Polizia di Stato è da sempre impegnata ad intervenire non solo sul piano della prevenzione e della repressione, ma anche sul fronte dell’informazione alla cittadinanza, con campagne divulgative".

La Questura di Vicenza ha, infatti, anche recentemente, diffuso consigli ai cittadini per difendersi dai furti e dalle truffe. Proprio per meglio informare la cittadinanza, alcuni agenti della questura di Vicenza saranno presenti all’esterno di alcuni punti vendita “Interspar” di Vicenza per distribuire alla cittadinanza il flyer realizzato da Despar con la nostra collaborazione.

"Anche quest'anno siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno a favore di questa significativa iniziativa, promossa in collaborazione con le sette Questure del Veneto, tra cui la Questura di Vicenza, e l'Associazione ANACI - ha affermato Giovanni Taliana, Direttore Regionale di Aspiag Service Despar per il Veneto - Attraverso il supporto della Polizia di Stato e la diffusione di materiali informativi nei condomini e nei nostri punti vendita (160 in tutta la Regione, di cui 19 nella provincia di Vicenza), abbiamo l'opportunità di offrire un aiuto tangibile ai cittadini, sensibilizzando e informando la comunità sulla prevenzione e sul riconoscimento delle truffe, soprattutto nei confronti delle persone più vulnerabili. Grazie alla nuova sinergia con ANACI, possiamo raggiungere ora un pubblico ancora più vasto e mettere a disposizione degli strumenti utili per la protezione individuale. Invito calorosamente tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa iniziativa e a segnalare eventuali casi sospetti alle autorità competenti".

DICHIARAZIONE PRESIDENTE ANACI VICENZA

Nel corso della conferenza stampa tenutasi in Questura, il Presidente di ANACI Vicenza, Lucio FRIGO, ha inteso ringraziare la Polizia di Stato e ASPIAG/DESPAR per il coinvolgimento in questa importante campagna di sensibilizzazione e informazione contro le truffe agli anziani. Con gli Amministratori di Condominio iscritti all’Associazione trasmetteremo i consigli forniti dalla Polizia di Stato a tutte le strutture da noi amministrate per la più capillare diffusione.