Truffe estive: attenzione ai falsi venditori di luce e gas

Come periodicamente succede, sono ricomparsi in questi giorni a Vicenza numerosi venditori che, o di persona o telefonicamente, spacciandosi per incaricati di AIM o di altre società, propongono contratti gas e luce sbandierando sconti iperbolici e magnificando campagne promozionali a dir poco fantasiose.

In questo periodo, ad esempio, non poteva mancare la “promozione post covid”: a chi è regolare con i pagamenti, sono offerti grandi sconti e gratuità varie. In cambio, bisogna esibire la bolletta, in particolare i dati sensibili riportati, come il numero del contatore (pod o pdr), e il codice fiscale.

In questo modo, a volte anche senza alcuna firma (perché non è raro sia successivamente falsificata) con i pochi dati forniti, il cliente si ritrova con un nuovo fornitore e spesso senza i grandi risparmi promessi.

AIM Energy consiglia di accertarsi sempre dell’identità di chi si presenta alla porta.

Gli agenti incaricati da AIM Energy sono provvisti di tesserino con foto indicante nome e cognome e numero di matricola. Laddove persistano dei dubbi sull’incaricato, oltre a fare un controllo con il documento d’identità, è possibile chiamare il numero verde 800 226 226: comunicando il codice agente riportato nel tesserino dell’incaricato, l’operatore fornirà il nome e cognome per la verifica.

Gli agenti di AIM Energy possono chiedere di vedere una delle ultime bollette, per essere in grado di valutare lo stato del contratto attualmente in essere e proporre le offerte più convenienti. AIM Energy infatti ha scelto di non fornire ai propri agenti i dati anagrafici e di fornitura dei clienti, così da tutelarne la privacy.

Infine, è importante ricordare che nessuna forma di riscossione o restituzione di denaro viene effettuata a domicilio e che il cliente è sempre libero di scegliere se aderire o meno alle offerte proposte.