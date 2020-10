Occhio alle truffe: in giro finti venditori di Aim

Aim Energy sta ricevendo in questi giorni numerose telefonate da parte di propri clienti che segnalano di essere stati contattati da società di vendita che si spacciano per Aim Energy, o da essa delegate, e che propongono offerte gas ed energia nel libero mercato.

Aim Energy precisa, invece, che non ha alcun accordo con società terze e che non contatta telefonicamente i propri clienti per tali proposte.

Aim Energy gestisce direttamente il rapporto con i propri clienti, con rispetto e serietà.

Gli addetti commerciali Aim Energy sono sempre riconoscibili tramite un tesserino e uno specifico “codice agente”. In caso di dubbi, o per verificare l’identità dell’addetto commerciale, il cliente può contattare Aim Energy al numero verde 800 226 226 o al centralino 0444 394 911.