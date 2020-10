Contratti truffaldini per l'acquisto di pergole: nella rete numerose coppie, arriva "Striscia"

Nei giorni scorsi, il tg satirico "Striscia la notizia" è arrivato nel Vicentino, precisamente a Castelgomberto dove vive un venditore che "tutelandosi" attraverso contratti truffaldini, ha estorto denaro a numerose coppie. Soggetto peraltro già noto alle forze dell'ordine.

IL VIDEO TRATTO DA STRISCIA LA NOTIZIA

Attraverso due società, "Alice casa" e "Progetto Pergola.it", l'uomo ha promosso la vendita di pergole utilizzando anche camion pubblicitari piazzati a bordo strada. In base a quanto ricostruito dal servizio realizzato da Moreno Morello, il meccanismo era quello di incassare i soldi per realizzare strutture che non sono mai state consegnate.

Le testimonianze raccolte, perlopiù coppie vicentine che hanno sottoscritto contratti con il venditore, hanno permesso di ricostruire il modus operandi del vicentino: l'uomo incontrava i papabili acquirenti, prendeva le misure (da vero artigiano), pattuiva una consegna non inferiore ai 30 giorni e spiegava che il pagamento avveniva in tre momenti, il primo del 30% del totale sul quale veniva poi applicato uno sconto del 50% , ma nel contratto era esplicitata (seppur in piccolo) una clausola in piccolo dove veniva precisato che la cifra (scontata) era per unaentro tre mesi cosa che non avveniva mai perchè lui era sempre in ritardo; in questo modo il cliente era costretto a pagare la cifra piena.