Troppi contagi, la pista di ghiaccio chiude i battenti un mese prima

La pista di ghiaccio, che sarebbe dovuta rimanere aperta fino al 14 febbraio all’esedra di Campo Marzo, è in fase di disallestimento da oggi, lunedì 17 gennaio.

“L’aumento dei contagi ha ridotto sensibilmente la partecipazione a questa iniziativa negli ultimi giorni – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Siamo molto soddisfatti di questa attrazione che certamente verrà riproposta il prossimo anno per proseguire l’attività di rivitalizzazione del parco, ma abbiamo condiviso con gli organizzatori di anticipare la chiusura, considerando il momento particolare. Fortunatamente durante le festività il servizio ha funzionato come da calendario, attraendo un ottimo numero di adulti e bambini, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Anche la giostra per bambini e la casetta dei dolci, che facevano parte delle attrazioni dell’area, saranno disallestite”.

La pista di ghiaccio, la giostra per bambini e la casetta dei dolci sono state installate da Fonzarelli’s Cafè e Igor Osti, in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive e al turismo, che hanno organizzato anche eventi di animazione per grandi e bambini