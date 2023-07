Tratta ovest dell’alta velocità, i tecnici in commissione territorio

Sono state presentate mercoledì pomeriggio dai tecnici di Rfi e Iricav alla commissione territorio le proposte tecniche messe a punto in risposta alle richieste avanzate dall’amministrazione Possamai per migliorare e mitigare l’impatto della tratta ovest dell’alta velocità. I tecnici nel corso della seduta hanno anche illustrato le risposte alle osservazioni presentate dalle precedenti amministrazioni.

“In campagna elettorale e anche nel corso degli incontri con RFI abbiamo ribadito che la soluzione ideale dal nostro punto di vista è il triplicamento dei binari, che però è considerata inaccoglibile da RFI - ha spiegato Possamai - ieri abbiamo ascoltato cosa ci propongono i tecnici su tutte le questioni che abbiamo posto: la sezione ridotta del quadruplicamento dei binari, la trasformazione della stazione della Fiera in fermata, l’abbattimento del cavalcavia di via degli Scaligeri, il sottopasso di via dell’Arsenale sul cavalcaferrovia di via Maganza e l’interramento della viabilità davanti alla stazione centrale.– ha concluso il sindaco - Essere riusciti a riaprire una discussione che sembrava chiusa è già un grande risultato, ora dobbiamo portare a casa tutte le modifiche migliorative possibili al progetto. Ne discuteremo con i consiglieri, con i referenti della cabina di regia, con le categorie economiche che già lunedì incontreremo in Camera di commercio e con la città, in modo da arrivare a settembre con indicazioni precise sui correttivi da apportare al progetto”.