Gioiello di Vicenza, decimo trasporto verso il Santuario di Monte Berico

Il Gioiello di Vicenza, ex voto della città donato una prima volta nel lontano 1578, torna a percorrere le strade di Vicenza venerdì 15 settembre, in occasione della processione diocesana per il Santuario di Monte Berico.

Si tratta della decimo anno in cui avviene il Trasporto del Gioiello di Vicenza. Con partenza alle 19 dal Museo Diocesano “Mons.G.Nonis” in piazza Duomo, il Gioiello arriverà coperto fino al Santuario di San Vincenzo in piazza dei Signori, dove verrà svelato per ricevere la benedizione che ne accompagnerà il percorso verso Monte Berico per unirsi al vescovo don Giuliano Brugnotto e alla processione diocesana.

Ad arricchire la tradizione del Trasporto del Gioiello ci sarà un nuovo momento celebrativo: il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza saluterà, con la deposizione di un omaggio floreale, il passaggio del Gioiello in piazza dei Signori accanto alla Torre Bissara. Qui è collocata l’edicola con la Madonna in trono e San Vincenzo, che dall’alto osservano la vicina chiesa di San Vincenzo, da dove usciranno il Gioiello con il suo Gonfalone, prima di riprendere la via per Monte Berico.

A sostenere il peso del Gioiello ex voto in questo trasporto saranno i neo eletti assessori e consiglieri comunali, con la toga celeste bordata d’argento, che si sono offerti di accompagnare l’ex voto fino al Santuario di Monte Berico. Parteciperà anche il sindaco Giacomo Possamai.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Trissino dal sindaco Giacomo Possamai, dall’assessore con delega ai grandi eventi Leone Zilio, da Leonardo Rubello del comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza, per l'associazione Il Gioiello di Vicenza dal presidente Romano Concato e dal direttore artistico Davide Fiore.

"Sono lieto di affidare il trasporto del Gioiello alle spalle dei rappresentanti di questa amministrazione, insediata da pochi mesi - ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai - I simboli, soprattutto quelli antichi, hanno la capacità di unire e di affascinare. I cittadini di Vicenza, quanti vengono da fuori, i visitatori e gli studiosi hanno dimostrato in questi dieci anni di apprezzare la storia che sta dietro a questo ambasciatore prezioso della nostra città, frutto del talento e della generosità. Credo che avremo continue occasioni per valorizzarlo ancora di più in occasione del Giubileo Mariano del 2026. Per quest'anno, aggiungiamo un tassello all'antica storia dell'ex voto, con la partecipazione generosa dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Invito i vicentini a seguirlo fino a Monte Berico, partecipando ad un rituale che si rinnova.

"Questo Gioiello simbolo di Vicenza e ambasciatore del suo talento progettuale, artigianale, industriale, nonché della solidarietà sociale, già voluto dai cittadini nel 2013, potrà certamente rientrare in un progetto per il Giubileo mariano del 2026. Raccontando una storia affascinante, e così quella della città che lo trasporta ogni anno fino a Monte Berico, va valorizzato come simbolo dell'intera comunità - ha spiegato l'assessore con delega ai grandi eventi Leone Zilio.

"In occasione dei 10 anni dal ritorno del Gioiello -, dichiara Romano Concato, presidente dell’associazione -, abbiamo chiesto l’aiuto al Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza per inaugurare una nuova tradizione nella città, così come avviene a Roma, dove il più anziano in servizio appone sulla statua dell’Immacolata Concezione a piazza di Spagna una corona di fiori, proprio di fronte all’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede".

"I Vigili del fuoco del Comando di Vicenza sono lieti di comunicare che aderiscono al pregiato invito dell’Associazione Il Gioiello di Vicenza per l’omaggio floreale in occasione delle celebrazioni Mariane della “Festa dei oto” - è intervenuto il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza, Andrea Gattuso -. I valori rappresentati dall’ex voto del “Gioiello” vengono da sempre onorati dal personale dei Vigili del fuoco in molteplici manifestazioni religiose, su tutto il territorio nazionale. A deporre la corona sarà Maurizio Speggiorin, il capo reparto dei Vigili del fuoco più anziano del Comando, che si calerà dall’autoscala per posizionare l’omaggio floreale alla base dell’Edicola della Madonna, della torre Bissara. Sarà per noi un onore proseguire nei prossimi anni questa tradizione».

Il Gioiello e il suo Gonfalone rimarranno esposti sull’altare maggiore del Santuario di Monte Berico sabato 16 e domenica 17 settembre, nel corso delle celebrazioni religiose.

Dal 2013, da quando l’Associazione Il Gioiello di Vicenza con la partecipazione delle istituzioni, le botteghe storiche e i donatori, ha riconsegnato il manufatto alla cittadinanza, effettiva detentrice di quest’opera, l’interesse delle persone e degli studiosi è cresciuto di continuo. Opera dell’arte del maestro Carlo Rossi che lavorò in dialogo con le tecnologie della stampanti a laser, creando così un sodalizio artistico tra la Vicenza della tradizione e la città dell’innovazione.